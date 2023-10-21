Состояние здоровья будущей мамочки было критическим.

14-го апреля украинская снайперша Евгения Эмеральд, известная как "украинская Жанна д'Арк", родила девочку. В интервью УНИАН она призналась, что был критический момент, когда она едва не потеряла их с экс-мужем, военным Евгением Стипанюком дочку.

"Я попала в больницу. Из-за постоянных издевательств у меня отказал желудок. Он просто перестал переваривать пищу. Вместо того, чтобы поддержать меня, бывший муж сказал, что я меркантильная, и что ему такая жена не нужна. У меня было впечатление, что он постоянно искал поводы для ссор. Тогда я была в очень тяжелом состоянии, похудела на 10 килограммов. Именно в то время я хотела расстаться. Но он снова появился и просил прощения. Я снова дала ему шанс с надеждой, что после родов что-то изменится. К тому же он постоянно прикрывался церковью. То, что он прославляет москальскую церковь и молится перед сном, у меня вообще никак не вяжется с тем, что я пережила в отношениях с этим человеком", – рассказала Эмеральд.

Женщина признается: в подготовке к родам бывший муж-военный не участвовал. "Все покупала я сама. Но после каждой ссоры он пытался меня купить. Мог что-то подарить, дать деньги. Но потом он постоянно меня упрекал этим", – говорит снайперша.

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Напомним, в прошлом году в октябре Евгения Эмеральд отыграла свадьбу с Евгением Стипанюком. Празднование пара украинских защитников устроила прямо на передовой. В апреле у супругов родилась дочь Афина. Но уже летом появились слухи о том, что пара разорвала отношения.

В этом месяце Эмеральд официально подтвердила, что разводится с мужем-военным Стипанюком. Снайперша решилась публично заговорить о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Она рассказала об угрозах убийством и опубликовала переписку с экс-супругом.

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