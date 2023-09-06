У пары возникли проблемы в отношениях.

Вокруг украинских защитников Евгении Эмеральд и Евгения Стыпанюка уже больше месяца ходят слухи. Поклонники подозревают, что пара рассталась из-за того, что снайперша удалила фото с мужем.

В связи с этим фолловеры начали расспрашивать у Эмеральд о ее отношениях с супругом. Она призналась, что у них действительно не все так хорошо. По ее словам, она сейчас просто живет и учится снова быть счастливой.

Однако раскрывать какие-то подробности своей личной жизни она пока не готова.

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"Все вопросы касаются мужа. Я обязательно когда-нибудь расскажу. Всему свое время. Сейчас не хочу. Сейчас я живу жизнь и учусь снова быть счастливой. Добавлю только то, что не все то золото, что блестит. Не верьте глазам своим", – написала Евгения.

Стоит отметить, что Эмеральд и Стыпанюк познакомились на фронте. Их отношения развивались достаточно стремительно. В октябре 2022 года они сыграли свадьбу, а вскоре у них родилась дочь.

Известно, что у Эмеральд есть старшая дочь от предыдущего брака. Девочка живет с мамой.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд рассекретила редкое имя дочери.

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