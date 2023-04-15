Украинская военнослужащая Евгения Эмеральд во второй раз стала матерью. Снайперша родила девочку. Во время родов ее поддерживал муж - защитник Украины Евгений Стипанюк. Ради этого он брал отпуск и приехал к Эмеральд.

На своей странице в Instagram снайперша уже показала первые фото с младенцем. Она родила девочку вчера, 14 апреля, в 15:25.

"Мы с Евгением Стипанюком стали родителями. Спасибо, что был со мной и выдержал все мое мороженое. Спасибо за лучший результат нашей любви. ПС: это невероятные роды! Мне очень понравилось, хочу еще. ПС2: а имя - пока секрет", - рассказала Эмеральд в Instagram.

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На фото снайперша держит доченьку на руках. Лицо ребенка она закрыла "смайликом". Рядом с ними стоит счастливый отец.

На еще одном фото муж Эмеральд нежно держит ножки новорожденной дочери. Стипанюк также поделился эмоциями в социальных сетях и рассказал о своих первых впечатлениях.

"Спасибо, любимая, за дочку. Я мечтал о ней всю жизнь", - написал он.

Что известно о снайперше Эмеральд

Евгения Эмеральд - снайперша, известная под псевдонимом "Жанна д'Арк". До полномасштабной войны РФ против Украины у нее был ювелирный бизнес, также она воспитывала дочь. Однако после 24 февраля 2022 года Эмеральд ушла на фронт, там она встретила Евгения Стипанюка, за которого осенью вышла замуж. Они сыграли свадьбу в прифронтовой Харьковской области.

После этого стало известно, что снайперша ждет ребенка. Эмеральд вернулась с фронта из-за беременности. Снайперша получала немало негатива, ее даже обвиняли в том, что она якобы забеременела в танке. На такой хейт Эмеральд отвечала с юмором.

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