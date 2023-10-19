Девушка пожаловалась на домашнее насилие.

Защитница Украины Евгения Эмеральд поделилась с поклонниками перепиской с экс-супругом Евгением Стипанюком и рассказала о домашнем насилии.

Девушка призналась, что изначально испытывала страх и слабость перед мужем, однако потом набралась храбрости, чтобы развестись с ним. Стипанюк, в свою очередь, резко негативно на это отреагировал и даже начал "не угрожать, а предупреждать" в переписках с Эмеральд.

"Я – Женя Эмеральд, известная вам как сильная и смелая украинская Жанна д'Арк. Но, в первую очередь я просто женщина, одна из тех сотен тысяч украинских женщин, которая пережила домашнее насилие. В этом видео я хочу продемонстрировать на собственном примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком: здесь вы увидите лишь часть разговоров и угроз со стороны моего бывшего мужа, но даже этого достаточно, чтобы понять, в какой опасности находятся женщины, которые продолжают терпеть", – подписала видео Эмеральд.

На скриншотах видно, что Стипанюк называет экс-супругу "долбанной истеричкой" и "шалавой", а также грозится убить ее и ее нового потенциального бойфренда, который осмелится взять на руки их годовалую дочь Афину.

"Слушай, я тебя умножу на ноль. Я взорву тебя вместе с этим чуваком, поняла? И дальше... когда ребенок будет расти, ты его воспитывать не будешь. Я его заберу. А за тобой устрою слежку", - написал Стипанюк Эмеральд.

Кроме того, он сказал, что если какой-то мужчина будет называть Афину своей дочерью или будет брать ее на руки, то он отрежет руки и ему, и бывшей супруге.

Напомним, год назад Евгения Эмеральд вышла замуж на фронте за Евгения Стипанюка. Вскоре у них родилась дочь Афина. Однако через какое-то время после рождения ребенка Эмеральд намекнула, что рассталась с мужем. Она сказала, что не все то золото, что блестит.

Позже поклонники вновь забили тревогу. Стипанюк опубликовал фото детской комнаты и сказал, что ждет свою малышку. В то же время Эмеральд заявила, что никто не сможет забрать у нее дочь.

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