Она не понимает их поведения.

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал прокомментировала поведение коллег-путинистов, которые играли с ней на одной съемочной площадке.

Девушка удивляется высказываниям актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко, которые поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас Анна не общается с ними и объяснила, что они никогда не были друзьями, хоть и играли родных людей.

"Все почему-то думают, если мы в сериале семья, то у нас и в жизни такие отношения. Но это неправда. Мы могли вместе поужинать, поговорить на какие-то темы, но мы никогда вне проекта не переписывались, не звонили. У меня даже нет ни одного номера телефона этих людей. У нас никогда не было контакта. Мы приехали, поработали и разъехались. Никогда не было никаких родственных связей. Это абсолютно чужие люди", - сказала актриса в программе "Вихідний 2.0".

Кошмал отметила, что с началом войны она не имела напрасных надежд или обид на экс-коллег. Поэтому то, что они за кровавую политику Кремля, для нее не стало удивлением.

"Пусть сами в этом болоте возятся. На больного человека как-то странно обижаться. Что было в прошлом - остается в прошлом".

Также Анна вспомнила еще одного российского актера Александра Феклистова, который выехал из страны-агрессора и поддерживает Украину.

"Он всегда был очень проукраинским. Лично с ним не общалась, только видела его поддержку. Я уверена, что он уехал давно. У него уже были планы, насколько я знаю", - добавила актриса.

Напомним, ранее Анна Кошмал рассказала, как в Кишиневе над ней смеялись из-за отказа говорить на русском.

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