Актриса возмутилась такому отношению жителей города.

Актриса Анна Кошмал была проездом в Молдавии, в Кишиневе. Она прилетела туда самолетом, чтобы уже оттуда добраться до Киева на поезде.

Однако, у знаменитости было немного свободного времени, которое она провела в городе. На своей странице в Instagram она рассказала, что столкнулась с пророссийски настроеными людьми.

Кошмал призналась, что над ней смеялись из-за отказа говорить на русском.

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"За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда по моему нежеланию разговаривать на русском закачивали глаза или смеялись (например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки)", - поделилась Кошмал.

Она добавила, что в аэропорту ее узнавали. Более того, многие говорили, что она - российская актриса. А также некоторые посетители радовались тому, что Россия оккупировала часть Украины.

"Мне бы не хотелось по нескольким людям судить всех других граждан этой страны, но впечатление испорчено наголову. Мою нервную систему поддержала лишь милая девушка на ресепшене отеля, которая мило говорила со мной на английском и отнеслась к нам с уважением и пониманием", - отметила артистка.

Напомним, ранее Анна Алхим сплясала под русскую музыку на фоне портретов погибших воинов.

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