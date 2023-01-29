Татьяна Кравченко поддерживает войну в Украине.

Российская актриса родом из Донецка Татьяна Кравченко заявила, что поддерживает диктатора Владимира Путина и развязанную им войну. В комментарии росСМИ она сказала, что не понимает тех россиян, которые идут против своего Отечества.

К примеру она привела подругу, которая осудила полномасштабное российское вторжение в Украине. С тех пор, как говорит Валюха из "Сватов", они не общаются.

"Не понимаю, как можно не поддерживать свое Отечество, своего президента. Моя близкая подруга против. Я сначала вспыхнула. Позвонила ей через какое-то время, думала, она остыла, а там еще хуже. Значит, все, больше нет у меня подруги. Это, конечно, ее дело, ее позиция, но для меня она неприемлема", - сказала Кравченко.

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Кроме того, пропутинская актриса заявила, что поехала бы на фронт помогать раненым оккупантам, чтобы они продолжали геноцид украинского народа.

"Если бы я была помоложе, пошла бы медсестрой. Крови не боюсь. Правда!", - добавила путинистка.

Напомним, ранее Валюха из "Сватов" вспомнила работу с Зеленским до его политической карьеры.

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