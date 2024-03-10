Актриса изменила свой статус.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по сериалам "Сваты", "Папик-2", "Три цвета любви" и другим киноработам, сообщила радостную новость. В ее семье пополнение - родился племянник.

Счастливая Анна, которая редко рассказывает о своей семье и не делится подробностями своей личной жизни, опубликовала фотографию с букетом фиолетовых тюльпанов у себя в Instagram. Девушка отметила, что у нее со вчерашнего дня (9 марта) появился новый статус. Она стала впервые тетей.

"Вчера я стала тетушкой. У меня родился племянник. Мой брат стал папой, а я счастлива! Плюс еще один Кошмал! Поэтому, принимаю поздравления от всех", - написала она.

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Как назвали малыша, какой его рост и вес - Кошмал не отметила.

К слову, Анна имеет родного старшего брата, которого зовут Сергей. Он не является публичным человеком и ранее актриса показывала редкое фото с ним. Известно лишь, что мужчина не из актерской сферы, он работает программистом.

Напомним, ранее Анна Кошмал рассказала о воспитании своего 6-летнего сына Михаила и ответила на вопрос подписчицы, планирует ли стать мамой во второй раз в ближайшее время.

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