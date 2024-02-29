Феклистов осудил войну в Украине.

Российский актер театра и кино Александр Феклистов, сыгравший в "Сватах", покинул страну-агрессора. Его спектакли начали массово отменять после того, как он осудил полномасштабное вторжение.

Сейчас он живет в Испании. Актер говорит, что пока не представляет возможным вернуться в Россию.

По его словам, еще какое-то время после начала полномасштабного вторжения он еще работал в Москве, потому что считал, что они со зрителем нужны друг другу, однако после отмены спектаклей у него не осталось сомнений, что нужно уезжать.

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К слову, Александр Феклистов осудил войну в Украине ещев 2022 году. Тогда он сказал следующее:

"Дорогие мои украинские коллеги. С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам высказать слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд в связи с произошедшим. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина".

Он добавил, что в России пытаются закрыть "глаза и уши" людям, но многие все понимают и видят.

Напомним, ранее россиянка Васильева раскритиковала звезду "Сватов" за поддержку Украины.

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