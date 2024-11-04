Он также вспомнил, почему захотел стать на защиту Украины.

Украинский рэп-исполнитель Артем Лоик, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к Национальной гвардии Украины, рассказал о своей службе.

35-летний артист отметил, что пошел в военкомат на четвертый день после начала войны. Его сразу записали и поставили на учет.

Однако он искал варианты, как быстрее приносить пользу и помогать стране бороться с врагом.

"Я искал пути, как мне зайти в ВСУ, но потом я начал заниматься волонтерством, гуманитаркой и я понял, что эффективен здесь. Концерты мы собирали, очень много денег. Но позже я увидел, что уже не так эффективен и люди устали уже, и понимал, что надо мне поле. Я встретился с командованием и сказал: "Дайте мне поле, я буду действовать, я хочу быть эффективным", - рассказал Артем в интервью Славе Демину.

Сейчас Артем служит в Нацгвардии в роли психолога. Он часто выступает перед военными на передовой с песнями и стихами.

"У меня еще не было таких ситуаций, когда я был на линии огня или еще где-то. Я занимаюсь другим. Я инструктор отделения оперативно-психологической работы. Я психолог".

Что известно об Артеме Лоике

Артем Лоик получил известность благодаря участию в шоу "Х-Фактор" и "Украина имеет талант-3".

С 2013 года он сотрудничал с российским певцом Григорием Лепсом и жил в РФ. Они записали несколько совместных дуэтов. Но с начала войны Лоик раскритиковал страну-агрессора и перешел на украинский язык.

Напомним, ранее украинская актриса Наталья Бабенко ответила, готова ли пополнить ряды ВСУ.

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