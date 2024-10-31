Наталья Бабенко также объяснила, как относится к украинцам, которые до сих пор разговаривают на русском.

Известная украинская актриса, звезда фильмов "Пульс" и "БожеВільні" Наталья Бабенко ответила, готова ли стать на защиту страны в рядах ВСУ. Артистка объяснила, почему считает, что в тылу она приносит больше пользы.

Как известно, немало украинских актеров пополнили ряды ВСУ, в частности, Ахтем Сеитаблаев, Андрей Фединчик, Максим Девизоров, а также Рита Бурковская, которая в сентябре присоединилась к войску. В интервью изданию "Факты ICTV.Life" кинозвезда заявила, что не смогла бы отправиться на фронт и защищать Украину, как это сделали ее коллеги.

По ее словам, она часто бывает слишком эмоциональна, а ее поступки невзвешенные. Ее безрассудство, говорит Наталья, могло бы даже привести к гибели на передовой. Поэтому убеждена, что в тылу она приносит гораздо больше пользы. Бабенко отмечает, что с помощью своего творчества она может поднимать важные общественно-политические темы.

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"Знаете, мне кажется, я бы не смогла. Я настолько бываю импульсивная и безрассудная, когда мне что-то не нравится. Я просто в определенный момент не смогла бы, пожалуй, сдержать себя. Я бы просто где-то пошла и сразу погибла. И это такая бессмысленная смерть - ты и никому не поможешь, и умрешь. Поэтому я считаю, что я полезнее здесь. Очень хочется именно через искусство говорить о важном. Потому что культура актуальна. И именно из-за того, что нам не рассказывали, скрывали, искажали историю и культуру, сейчас происходит то, что происходит", - считает актриса.

Также Бабенко рассказала, как реагирует, когда слышит русский язык на улицах на третий год полномасштабного вторжения. Артистка отметила, что ее это очень возмущает, особенно, когда слышит язык страны-агрессора из уст детей.

"Моя миссия - здесь! Говорить о важном, возмущаться, когда общаются на русском. Я не агрессивная в этом плане, но мне очень болит. Мне очень не нравится, когда я в Киеве везде слышу русский язык, когда подростки общаются на русском", - добавила Наталья.

Напомним, ранее известный украинский актер ответил, почему не служит в ВСУ. Звезда сериалити "Киев днем и ночью" Артур Логай признался, есть ли у него бронь от мобилизации.

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