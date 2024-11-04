Рэп-исполнитель поделился шокирующими деталями общения с российским певцом.

Украинский рэп-исполнитель Артем Лоик поделился впечатляющими деталями своего последнего разговора с российским певцом Григорием Лепсом, который состоялся в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. По словам артиста, Лепс позвонил, чтобы узнать о ситуации в Украине, но его реакция на начало войны шокировала Лоика.

В интервью Славе Демину для проекта "Муз_Тренд" Лоик рассказал, что во время разговора Лепс, ссылаясь на популярный российский нарратив, утверждал, что "все не так".

"Я ему объяснил, как у нас дела, а он ответил, что крови мало. Его реакция мне не понравилась, и это был последний наш разговор", - рассказал певец.

Лоик также вспомнил о своем предыдущем сотрудничестве с Лепсом, которое происходило в начале его карьеры, когда он писал тексты, но не имел возможности их записать.

"Мне никто не предлагал, тогда Лепс не был таким зашкваром, как сейчас! Я понял, что есть возможность, чтобы мое творчество услышали. Они (продюсеры, - ред) просто нашли мой номер, и Лепс мне позвонил. Он сказал, что хочет спеть совместную песню", - отметил певец.

Лепс считал, что артисты должны петь для развлечения людей, тогда как Лоик верит в необходимость поднимать культурный уровень слушателя.

"Я всегда обращался к человеку, а не к людям", - подчеркнул он.

Кроме этого, Лоик признался, что его заработки в России были незначительными, и иногда он вообще оставался без гонорара за выступления.

"Максимально я зарабатывал 500 долларов. Я очень хотел выпустить сборник и альбом. Возможно, я мог получать больше, но хотел делать то, что люблю", - отметил он.

Таким образом, Артем Лоик подчеркивает, что его принципы и ценности в музыке всегда были на первом месте, и он готов продолжать работать над творчеством, независимо от обстоятельств.

Напомним, ранее в аккаунтах Лепса и Газманова в Spotify появились призывы остановить войну.

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