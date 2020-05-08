"F*ck off": Дженнифер Энистон показала свое отношение к коронавирусу

Менее, чем за сутки пост Энистон набрал более 6 миллионов лайков.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала "фак" коронавирусной инфекции.

Снимок опубликован на странице звезды в Instagram.

На архивном снимке актрису подловили в момент, когда она плакала, сидя за столом. Звезда с заплаканными глазами смотрит в кадр и показывает средний палец.

Читайте такжеМадонна заявила, что больше не боится заразиться COVID-19

"Дорогой Covid… Ты можешь сейчас любезно отвалить /Fuck off now, - в оригинале/, спасибо, и ПОКА", - подписала фото Энистон.

Менее, чем за сутки снимок набрал более 6 миллионов лайков, а также свыше 41 тыс. комментариев, в которых поклонники поддержали актрису.

"Именно то, что хотелось сказать"; "В точку!"; "Как это все надоело"; "Коронавирус, fuck off", - пишут подписчики звезды.

Напомним, ранее выздоровевший от COVID-19 Том Хэнкс показал, как сдавал кровь для исследований инфекции.