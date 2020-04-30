Том Хэнкс показал, как сдавал кровь для исследований Covid-19 (фото)

29 апреля актер опубликовал в Twitter фотографии того, как он сдает кровь для плазмы.

Выздоровевший от COVID-19 Том Хэнкс показал, как сдавал кровь для исследований инфекции.

Об этом сообщает BBC.

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Хэнкс и его жена Рита Уилсон, заболевшие в Австралии, выздоровели через две недели лечения.

29 апреля актер опубликовал в Twitter фотографии того, как он сдает кровь для плазмы, которая будет использоваться в исследованиях коронавируса.

"Вот пакет с плазмой на прошлой неделе. Такой пакет! После оформления документов это так же просто, как вздремнуть", – написал Хэнкс.

Ученые надеются, что в крови людей, которые вылечились от COVID-19, достаточно антител, чтобы помочь лечить других пациентов.

Как сообщал ранее УНИАН, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон объявили о заражении COVID-19 месяц назад. Подхватили супруги коронавирус в Австралии, куда они приехали работать над фильмом про Элвиса Пресли. Уже через неделю после госпитализации их выписали из больницы.

Пара вернулась в свой дом в Австралии после пребывания в изоляции в больнице Квинсленда.

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