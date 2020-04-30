Том Хэнкс показал, как сдавал кровь для исследований Covid-19 (фото)
Выздоровевший от COVID-19 Том Хэнкс показал, как сдавал кровь для исследований инфекции.
Об этом сообщает BBC.
Читайте такжеЖена Тома Хэнкса рассказала о сильных побочных действиях препарата, которым им лечили COVID-19
Хэнкс и его жена Рита Уилсон, заболевшие в Австралии, выздоровели через две недели лечения.
29 апреля актер опубликовал в Twitter фотографии того, как он сдает кровь для плазмы, которая будет использоваться в исследованиях коронавируса.
"Вот пакет с плазмой на прошлой неделе. Такой пакет! После оформления документов это так же просто, как вздремнуть", – написал Хэнкс.
Ученые надеются, что в крови людей, которые вылечились от COVID-19, достаточно антител, чтобы помочь лечить других пациентов.
Как сообщал ранее УНИАН, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон объявили о заражении COVID-19 месяц назад. Подхватили супруги коронавирус в Австралии, куда они приехали работать над фильмом про Элвиса Пресли. Уже через неделю после госпитализации их выписали из больницы.
Пара вернулась в свой дом в Австралии после пребывания в изоляции в больнице Квинсленда.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире