Экс-супруг Лолиты попал в больницу с выбитой челюстью - СМИ гадают, что случилось
Тренер по игре в сквош, пятый муж певицы Лолиты Милявской, с которым она развелась несколько недель назад, госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.
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Об этом сообщают российские СМИ.
Также сообщается, что бывший супруг Лолиты якобы пытался скрыть от прессы случившееся с ним. У следствия есть две версии – ДТП или драка.
Отмечается, что Иванову понадобится помощь челюстно-лицевого хирурга.
"Я не могу сейчас это комментировать. Я вообще сейчас не могу говорить. Мне просто тяжело говорить", - отметил мужчина в комментарии изданию Teleprorgramma.pro.
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