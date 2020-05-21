Экс-супруг Лолиты попал в больницу с выбитой челюстью - СМИ гадают, что случилось

У следствия есть две версии, что могло произойти с мужем певицы Лолиты Милявской, - ДТП или драка.

Тренер по игре в сквош, пятый муж певицы Лолиты Милявской, с которым она развелась несколько недель назад, госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Также сообщается, что бывший супруг Лолиты якобы пытался скрыть от прессы случившееся с ним. У следствия есть две версии – ДТП или драка.

Отмечается, что Иванову понадобится помощь челюстно-лицевого хирурга.

"Я не могу сейчас это комментировать. Я вообще сейчас не могу говорить. Мне просто тяжело говорить", - отметил мужчина в комментарии изданию Teleprorgramma.pro.

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