28-летняя звезда сериала "Кадетство" избил приехавших к нему врачей

По данным СМИ, бригада скорой помощи приехала к Емельянову, когда тот находился в бессознательном состоянии.

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным Telegram-канала, бригада скорой помощи приехала к Емельянову, когда тот находился в бессознательном состоянии. Подруга артиста объяснила, что он «выпил и потерял сознание».

Когда врачи попытались привести Емельянова в чувство, он набросился на них с кулаками.

В результате травмы получил фельдшер скорой помощи. Он написал на актера заявление в полицию.