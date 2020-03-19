28-летняя звезда сериала "Кадетство" избил приехавших к нему врачей
10:51, 19 марта 2020Звезды
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По данным СМИ, бригада скорой помощи приехала к Емельянову, когда тот находился в бессознательном состоянии.
Когда врачи попытались привести Емельянова в чувство, он набросился на них с кулаками / фото: 7 новостей
Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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По данным Telegram-канала, бригада скорой помощи приехала к Емельянову, когда тот находился в бессознательном состоянии. Подруга артиста объяснила, что он «выпил и потерял сознание».
Когда врачи попытались привести Емельянова в чувство, он набросился на них с кулаками.
В результате травмы получил фельдшер скорой помощи. Он написал на актера заявление в полицию.
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