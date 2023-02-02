Музыкант Александр Левшин, который, очевидно, поддерживает действия кремлевского диктатора, раскритиковал действия Максима Галкина.

Российская певица Алла Пугачева, а также ее муж, юморист Максим Галкин давно заявили - они против войны. С первых дней после полномасштабного вторжения они словом и делом поддерживают Украину, за что их резво критикуют в РФ. Сейчас экс-друг Примадонны Александр Левшин высказал свое мнение по этому поводу:

"Все-таки Алла Пугачева с ним рядом. Галкин отвечает не только за себя и свой капитал в банке, но и за непростую жену. Мне кажется, он перебрал эликсира вседозволенности. Может, дурной пример юмориста из Украины, ставшего президентом".

Левшин сказал, что из-за своей "ошибочной позиции" Галкин лишился не только капитала и заработка в России, но и будущего.

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"У Максима Галкина есть гастроли за границей, но там он получает раза в три меньше, чем в России. Сама Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративное выступление 350 тысяч долларов. Пока рекорды ее гонораров никто из отечественных звезд не побил, но деньги имеют свойство заканчиваться", - злорадствуя добавил Левшин.

Что Галкин и Пугачева говорят о войне в Украине

24 февраля пародист Максим Галкин сделал у себя в блоге антивоенный пост. Максим - один из немногих российских звезд, кто открыто выступил против войны и не отказался от своих слов под давлением.

Весной 2022 года он заявил, что будет передавать в помощь Украине часть заработка со своих концертов за границей. К слову, к тому моменту он с семьей уже выехал в Израиль.

Осенью 2022 года Галкина признали в России "иноагентом", заявив, что он якобы получает деньги за свои антивоенные высказывания. После этого заговорила и Алла Борисовна. Она обратилась к власти Кремля с просьбой и ее признать "иноагентом", поскольку она поддерживает во всем своего мужа.

Напомним, Галкин прокомментировал зверский ракетный удар по Днепру.

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