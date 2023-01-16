После того, как юморист заявил о своей антивоенной позиции, в России его стали травить: обвинили в преступлениях, начали распространять слухи и говорить о его якобы нетрадиционной ориентации.

Известный российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину и выступил против войны, регулярно становится жертвой российской пропаганды. Его самого и его семью нередко обсуждают на ток-шоу.

В частности, начали поговаривать о том, что Галкин якобы гомосексуалист, а Пугачева и дети - это всего лишь прикрытие.

Такой кремлевский нарратив пародист решил жестко высмеять на своем концерте:

Видео дня

"Если ты против власти, значит ты либо еврей, либо пид*рас! Но в моем случае это удачное совпадение".

После этой фразы зал "сорвался" аплодисментами. Под видео с этим фрагментом в сети собралось много комментариев в адрес того, что Максим может метко пошутить.

Как Максим Галкин поддерживает Украину

После 24 февраля он сразу заявил, что против войны. Как стало известно, он с Примадонной и детьми выехал в Израиль. С тех пор в Россию он больше не возвращался.

Весной 2022 года Галкин заявил, что будет передавать часть средств от своих концертов на помощь ВСУ.

За антивоенную риторику его признали "иноагентом", что очень не понравилось Алле Борисовне Пугачевой. Она обратилась к кремлевским чиновником с просьбой и ее записать в ряды "иноагентов", поскольку она солидарна со своим мужем.

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