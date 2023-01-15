Российский комик, который поддерживает Украину, прокомментировал страшную трагедию.

Российский комик Максим Галкин отреагировал на страшную трагедию, произошедшую в Днепре 14 января. Он опубликовал рисунок разрушенного многоэтажного дома с силуэтом плачущей девушки и написал:

"Днепр. Невыносимо… Невозможно… Комментарии закрываю. Не хочу, чтоб тут боты за деньги резвились и глумились".

Отметим, что с первых дней полномасштабной войны муж Аллы Пугачевой активно поддерживает нашу страну, рассказывая своим поклонникам правду о зверствах российских оккупантов. За это в РФ его признали "иноагентом".

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Ракетный удар по Днепру 14 января: что известно

Днем 14 января по всей Украине началась масштабная воздушная тревога. Российские ракеты полетели в сторону Киевской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и других областей. Одна из них попала в жилой многоэтажный дом в Днепре, превратив целый подъезд в руины.

По состоянию на 16:00 15 января известно, что из-за этого погибли 25 человек, среди них 1 ребенок. Травмы разной степени тяжести получили 73 человека, из них 13 детей.

По предварительным данным, разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.

На данный момент на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

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