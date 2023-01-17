Галкин "уколол" Киркорова в стендап-шоу.

Российский шоумен Макисм Галкин, которого в стране-агрессора признали "иноагентом", во время стендап-шоу высказался о своей ориентации и порассуждал о браке Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

В своей речи он высмеял путиниста Киркорова. Вероятно, у комика к нему сильная личная неприязнь, в том числе и из-за того, что он поддерживает войну в Украине.

"Меня всегда сопровождали эти слухи (о нетрадиционной ориентации - УНИАН.), конечно, жена старше. Мужики просто не понимают насколько это классно, что жена настолько старше. Алла никогда не упрекнет меня в том, что я сгубил ее молодость. Это сделали другие люди. И некоторые из них до сих пор живы, и у них еще торчат перья", - пошутил Галкин.

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Стоит отметить, что Примадонну и Галкина неоднократно осуждали за разницу в возрасте. Кто-то говорил, что это пиар, кто-то был уверен, что Галкину нужны деньги российской звезды, а кто-то и вовсе считал, что шоумен таким образом прикрывает свою нетрадиционную ориентацию.

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Примадонна пять раз выходила замуж. Первым ее мужем был цирковой артист Николас Орбакас. В браке с ним родилась дочь Кристина Орбакайте.

Вторым мужем певицы был кинорежиссер Александр Стефанович, третий брак с концертным директором и продюсером Евгением Болдиным, четвёртый брак с певцом Филиппом Киркоровым, пятый брак с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным.

В браке с Галкиным у Примадонны родились двое деток от суррогатной матери - Лиза и Гарри.

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