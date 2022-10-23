Блогерша просила у подписчиков деньги на тепловизоры, чтобы "согреть ребят".

Звезда "Квартала" Юрий Великий в очередной насмешил сеть новым видео. Комик и "двойник" президента Украины Владимира Зеленского примерил макияж и спародировал глупую россиянку.

Так, недавно сеть взорвал ролик, в котором российская блогерша Татьяна Бурая попросила своих подписчиков присылать деньги на тепловизоры для оккупантов, чтобы их "согреть". Видео быстро стало "вирусным", не остался в стороне и пародист Великий.

Он максимально повторил образ глупой россиянки, для этого ему пришлось даже примерить макияж - подкрасить брови и губы. Великий решил показать, насколько далеко может зайти ограниченность блогерши.

Он пошутил о "дронах-кикабидзе", "носоплитках", "печках журбуйках" и "теплых перцах". Так россиянка могла бы назвать дроны-камикадзе, плитоноски, печки-буржуйки и теплые берцы.

Пародия Великого на российскую блогершу

"Двойник" Зеленского Юрий Великий: что о нем известно

Актер и комик Юрий Великий присоединился к юмористам студии "Квартал 95" в 2019 году, после ухода Зеленского. В итоге он стал пародировать президента, мастерски копируя его хриплый голос и манеры.

После полномасштабного вторжения Великий снимает пародии на россиян и хлестко высмеивает их на видео. Так, недавно комик спародировал Путина, застрявшего на колесе обозрения. Также Великий высмеивал Лукашенко, Гиркина и Киву.

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