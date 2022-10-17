Юрий Великий регулярно радует публику своими забавными роликами, в которых высмеивает тупость россиян.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий опубликовал новую смешную пародию на россиян. В этот раз он изобразил главного российского пропагандиста Владимира Соловьева и экс-нардепа от пророссийской партии "ОПЗЖ" Илью Киву. Он спародировал их после взрыва Крымского моста и массированных ракетных обстрелов Украины. Ролик был опубликован на YouTube-канале.

"Ну что, пророчество нашего Нострадамуса Медведева начинает сбываться. Он же вам нетрезворусским языком обещал, что в Украине мгновенно наступит конец света. И он наступил. Пусть не во всех областях, пусть только на два-три часа. Зато украинцы в этот момент не смогли включить телевизор и посмотреть Арестовича и Фейгина", - сказал Юрий Великий в своем образе.

Также от имени Владимира Соловьева он сказал, что половина ракет, выпущенных по Украине, вообще не смогла взлететь, еще часть эти ракет украли.

"Дорогу они отремонтировали в Днепре и Киеве за день. А вы попробуйте сделать такие дороги, как у нас Саратове, я посмотрю, как вы их отремонтируете", – сказал Юрий Великий в образе пропагандиста.

Напомним, актер "Квартал 95" Юрий Великий рассказал, как Зеленский реагирует на его пародии.

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