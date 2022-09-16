Юрий Великий уже не первый раз смешит публику своими пародиями на россиян.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий поразил зрителей новой пародией на Путина. Он изобразил сценку, где лидер страны-агрессора застрял на колесе обозрения.

Так, Великий высмеял недавнее открытие колеса обозрения под названием "Солнце Москвы" в российской столице. Он изобразил, как Путин посетил колесо обозрение и застрял там. Ролик начинается с того, что путин в роли Великого спрашивает: "Рассказывайте, чего вы меня из бункера вытащили?".

Когда Путин застрял на колесе, мэр Москвы Собянин начал кричать: "Россияне! Снимите Путина".

"На днях в столице россии открыли новое колесо обозрения "Солнце Москвы". Открывал его, правда по видеосвязи, лично путин с мэром Собяниным. Очень важное, скажем, событие, особенно в то время, когда 2-я армия мира "героически" перегруппировывается с территории Украины. Интересно, что было бы, если бы Путин решил всё-таки прокатиться на этом чуде инженерной мысли за 12 миллиардов рублей?", - написал Великий в описании к ролику на своем YouTube-канале.

Напомним, актер "Квартал 95" Юрий Великий рассказал, как Зеленский реагирует на его пародии.

Вас также могут заинтересовать новости: