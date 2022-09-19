Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий, который ранее прославился тем, что пародировал Владимира Зеленского, рассмешил своих зрителей еще одним метким видео. Он опубликовал у себя на YouTube-канале пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко, который рубит дрова, чтобы обогреть Европу.
"Хорошие дровишки! Может им дуб отправить, чтобы они там от холода дуба не дали и потом не говорили, что мы им не дали дуба, и они там дуба дали. Хотя нет, так мы их запутаем. Предлагаю дуб оставить нам, а Европе я лучше сосну… отправлю. И вообще, я дрова колоть не очень силен. Вот наломать дров - это мое", - сказал Юрий Великий в роли диктатора.
Помимо дров, "Лукашенко" в пародии решил дать Европе свитер и накормить, почистив картошку.
"Поможем нашим братьям пережить гуманитарную картошкострофу", - сказал Великий в роли Александра Лукашенко.
Напомним, звезда "Квартала 95" Великий жестко высмеял минобороны РФ. Пародист нередко юмором пытается поддержать украинцев.
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