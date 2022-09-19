Юрий Великий записал пародию на то, как белорусский диктатор рубит дрова, чтобы обогреть Европу.

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий, который ранее прославился тем, что пародировал Владимира Зеленского, рассмешил своих зрителей еще одним метким видео. Он опубликовал у себя на YouTube-канале пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко, который рубит дрова, чтобы обогреть Европу.

"Хорошие дровишки! Может им дуб отправить, чтобы они там от холода дуба не дали и потом не говорили, что мы им не дали дуба, и они там дуба дали. Хотя нет, так мы их запутаем. Предлагаю дуб оставить нам, а Европе я лучше сосну… отправлю. И вообще, я дрова колоть не очень силен. Вот наломать дров - это мое", - сказал Юрий Великий в роли диктатора.

Помимо дров, "Лукашенко" в пародии решил дать Европе свитер и накормить, почистив картошку.

"Поможем нашим братьям пережить гуманитарную картошкострофу", - сказал Великий в роли Александра Лукашенко.

Напомним, звезда "Квартала 95" Великий жестко высмеял минобороны РФ. Пародист нередко юмором пытается поддержать украинцев.

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