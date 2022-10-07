Юрий Великий порадовал поклонников очередной пародией на российского террориста Игоря Гиркина.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который пришел в проект после ухода оттуда Владимира Зеленского, и стал пародировать президента, снял новую пародию о россиянах. На этот раз он изобразил "главного нытика России" - террориста Игоря Гиркина. Видео было опубликовано на YouTube-канале.

"До сегодняшнего дня я всегда говорил, что наши войска обгадились. Был неправ. Беру свои слова обратно. Конкретно обгадились они только сейчас, а до этого, как оказалось, это был просто предупредительный пердеж. Но к нему почему-то никто не прислушивался. И теперь мы должны всей страной это разнюхивать. А все потому, что один старенький выживший из ума дедушка не принял таблеточки", - сказал Юрий Великий в роли Гиркина.

Также в своем новом видео актер высмеял все проблемы российской армии от их непрофессионализма и до того, что они сами же разворовывают свою армию.

"Полтора миллиона комплектов формы кто-то удачно смобилилиздил. На носу зима, а у солдат из теплой одежды только полиуретановые поджопники. А у нас все так происходит. Выдали поджопники, дали подсрачники и вперед воевать", - сказал Великий в своем видео.

Напомним, ранее актер "Квартала 95" жестко высмеял Лукашенко.

Также УНИАН писал, что "двойник" Зеленского спародировал Путина, застрявшего на колесе обозрения.

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