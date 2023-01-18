Утром 18 января в Броварах вблизи детсада упал вертолет / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Украинские звезды отреагировали на ужасную катастрофу в Броварах. Трагедия не оставила равнодушными многих артистов. На своих страницах в Instagram звезды выразили соболезнования.

Так, София Ротару разместила в "сториз" изображение вертолета, а Тина Кароль показала фото с министром внутренних дел Денисом Монастырским, который погиб в катастрофе.

Реакция Ротару и Кароль на трагедию в Броварах / скриншоты из instagram

"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье сочувствие", - написала Кароль.

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Также трагедию прокомментировала ведущая Катя Осадчая. Она написала, что ей трудно выразить словами тот ужас, который она испытывает. 

Катя Осадчая о катастрофе в Броварах / скриншот из instagram

"Я не знаю, как подобрать слова для утешения родителей, потерявших детей, ведь слова - искренние соболезнования, это какие-то сухие слова... Я знаю, что нет тех слов, чтобы они имели хоть какой-то вес в таком горе ... Ни один человек в мире не должен терять своих из-за войны, а эта катастрофа это также следствие войны, мы позже узнаем все подробности.... Я даже не плачу, а вою ... Так не должно быть, наши люди не должны оплакивать своих детей .... Соболезнования семьям всех погибших сегодня в Броварах. Не уложится в голове, что такое могло произойти просто из-за неисправности вертолета...", - написала Осадчая.

Певица MamaRika тоже высказалась о катастрофе. Она отметила, что с каждым днем становилось все больше боли, на незаживающие раны украинцев накладываются новые. Артистка отметила, что мы сможем пройти через эти испытания.

Певица MamaRika о событиях в Броварах / скриншот из instagram

"День за днем все больше боли, новые раны поверх незаживающих. Почему так происходит? Сколько еще той напасти будет на наш народ? Я не знаю, откуда брать силы ...Не знаю, сколько всего еще впереди...Но точно знаю одно: только нам под силу пройти эти испытания, только нам, родные", - написала MamaRika.

"Сториз" Огневич и Беднякова / скриншоты из instagam

Злата Огневич и Андрея Бедняков также высказались о трагедии. Певица выразила сочуствие семьям погибших, а ведущий заметил, что катастрофа - это шок. Также он отметил, что 2023 год начался с плохих событий.

На трагедию отреагировали и участники 12 сезона реалити "Холостяк". Алекс Топольский написал, что ему очень больно смотреть на ужасные кадры с места падения вертолета. Победительница проекта Екатерина Лозовицкая отметила, что ее сердце снова "разорвано на куски", а еще одна участница реалити, Вика Варлей, показала жуткие фото с Броваров.

Реакция звезд "Холостяка" на катастрофу в Броварах / скриншоты из instagram

Не остался в стороне и колумбийский кулинар Эктор Хименес-Браво. Он написал, что даже не может представить эмоции тех, кто потерял родных в этой катастрофе.

Реакция Хименеса-Браво / скриншот instagram

"Невыразимая боль и горе для всей Украины. К потерям не привыкнуть, однако во время войны их не избежать... Не могу даже представить эмоции тех, кто утром с улыбкой провожал любимых на работу, кто вел своих детей в садик, и кто желал хорошего дня близким, которых сегодня не стало. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших...", - написал Хименес-Браво.

Катастрофа в Броварах

Утром 18 января в Броварах вблизи детсада упал вертолет. Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД. Как сообщил представитель Командования Воздушный сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, вертолет, который упал в Броварах Киевской области, выполнял задачи Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Впоследствии в СБУ обнародовали версии трагедии в Броварах. Среди них нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по его уничтожению. В Министерстве внутренних дел уже рассказали, кто еще погиб в вертолете вместе с руководством МВД.

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