Сегодня под Киевом упал вертолет, дети и взрослые получили травмы, есть погибшие.

Украинские звезды отреагировали на ужасную катастрофу в Броварах. Трагедия не оставила равнодушными многих артистов. На своих страницах в Instagram звезды выразили соболезнования.

Так, София Ротару разместила в "сториз" изображение вертолета, а Тина Кароль показала фото с министром внутренних дел Денисом Монастырским, который погиб в катастрофе.

"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье сочувствие", - написала Кароль.

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Также трагедию прокомментировала ведущая Катя Осадчая. Она написала, что ей трудно выразить словами тот ужас, который она испытывает.

"Я не знаю, как подобрать слова для утешения родителей, потерявших детей, ведь слова - искренние соболезнования, это какие-то сухие слова... Я знаю, что нет тех слов, чтобы они имели хоть какой-то вес в таком горе ... Ни один человек в мире не должен терять своих из-за войны, а эта катастрофа это также следствие войны, мы позже узнаем все подробности.... Я даже не плачу, а вою ... Так не должно быть, наши люди не должны оплакивать своих детей .... Соболезнования семьям всех погибших сегодня в Броварах. Не уложится в голове, что такое могло произойти просто из-за неисправности вертолета...", - написала Осадчая.

Певица MamaRika тоже высказалась о катастрофе. Она отметила, что с каждым днем становилось все больше боли, на незаживающие раны украинцев накладываются новые. Артистка отметила, что мы сможем пройти через эти испытания.

"День за днем все больше боли, новые раны поверх незаживающих. Почему так происходит? Сколько еще той напасти будет на наш народ? Я не знаю, откуда брать силы ...Не знаю, сколько всего еще впереди...Но точно знаю одно: только нам под силу пройти эти испытания, только нам, родные", - написала MamaRika.

Злата Огневич и Андрея Бедняков также высказались о трагедии. Певица выразила сочуствие семьям погибших, а ведущий заметил, что катастрофа - это шок. Также он отметил, что 2023 год начался с плохих событий.

На трагедию отреагировали и участники 12 сезона реалити "Холостяк". Алекс Топольский написал, что ему очень больно смотреть на ужасные кадры с места падения вертолета. Победительница проекта Екатерина Лозовицкая отметила, что ее сердце снова "разорвано на куски", а еще одна участница реалити, Вика Варлей, показала жуткие фото с Броваров.

Не остался в стороне и колумбийский кулинар Эктор Хименес-Браво. Он написал, что даже не может представить эмоции тех, кто потерял родных в этой катастрофе.

"Невыразимая боль и горе для всей Украины. К потерям не привыкнуть, однако во время войны их не избежать... Не могу даже представить эмоции тех, кто утром с улыбкой провожал любимых на работу, кто вел своих детей в садик, и кто желал хорошего дня близким, которых сегодня не стало. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших...", - написал Хименес-Браво.

Катастрофа в Броварах

Утром 18 января в Броварах вблизи детсада упал вертолет. Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД. Как сообщил представитель Командования Воздушный сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, вертолет, который упал в Броварах Киевской области, выполнял задачи Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Впоследствии в СБУ обнародовали версии трагедии в Броварах. Среди них нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по его уничтожению. В Министерстве внутренних дел уже рассказали, кто еще погиб в вертолете вместе с руководством МВД.

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