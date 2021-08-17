Девушка была влюблена в главного героя "Холостяка".

Юля Бельченко была одной из участниц романтического реалити "Холостяк", главным героем которого был Михаил Заливако.

С первых серий зрители были уверены, что именно Юля станет победительницей, но в финале проекта Михаил отправил девушку домой. Так, его избранницей стала Анна Богдан.

При этом Бельченко еще какое-то время не могла отпустить ситуацию, так как была влюблена в Заливако.

"Я реально думала, что выйду замуж за него. После девятого эпизода я позвонила маме, она была в шоке от моих слов. Когда я уже вернулась домой, такая пелена спала, но у меня осталось чувство незавершенности. У меня появилось ощущение, что я хуже всех. У меня, наверное, у одной из немногих были искренние чувства к Михаилу", - сказала "Зайка".

Напомним, недавно Юля "вышла замуж" за телеведущего Богдана Юсипчука. Фанаты обрадовались за девушку, но потом оказалось, что это была всего лишь рекламная кампания.

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Автор: Диана Могилевич