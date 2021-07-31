Телеведущий Богдан Юсипчук: С Юлей Бельченко мы прорекламировали самую высокую площадку для бракосочетаний в Украине. Там мог быть кто угодно

Телеведущий Богдан Юсипчук, признанный самым красивым мужчиной в мире, в интервью УНИАН рассказал, что дал ему этот титул, как на него реагируют женщины, а также была ли свадьба с финалисткой "Холостяка-11" Юлией Бельченко хайпом.

Богдан, на одном из мировых конкурсов красоты вас признали самым красивым мужчиной в мире. Вы сами себя таким ощущаете?

Честно, я не знаю, как объяснить. Я уже много раз говорил, что мужчина не должен быть красивым, мужчина должен быть сильным. Как внутренне, так и внешне. Особенно, внутренне. Мужчина должен уметь отпускать ситуацию, должен уметь посмотреть в будущее, брать на себя ответственность и отвечать за свои слова.

Если бы это был конкурс просто самых красивых, то мы бы приехали и нам сказали: "Так, ты красивый, а ты - нет, или красивый "по среднему", поэтому у тебя будет третье или второе место". На этих конкурсах нужно было показывать свои таланты, были спортивные соревнования. Поэтому он только называется "конкурс красоты", но по факту они искали супермена. И эта победа далась мне потом и кровью.

В момент, когда меня объявили победителем, я почувствовал себя именно победителем, но не самым красивым. Тем более, что до этого у меня было еще два конкурса. Я вошел в топ-10 в Англии. А в Корее не занял никакого места из-за конфликта с организаторами.

Что такого в вас увидели в Перу, благодаря чему признали "самым красивым"?

Меня нужно было наградить титулом "Самый настырный мужчина в мире", потому что я не знаю ни одного человека, который бы не сдавался и три раза ездил по мировым конкурсам. Знаете, если бы я не выиграл с третьего раза, то поехал бы и четвертый, и пятый. Скажу честно, что каждый раз я рисковал последними деньгами, ставил на кон абсолютно все. И с третьего раза получилось.

Я думаю, что собеседование сыграло ключевую роль. Когда у меня спросили, зачем я здесь, я ответил: "Чтобы выиграть. Если думаете, что я летел в Перу через полмира просто, чтобы похлопать глазками и сказать, какой я красивый, то вы глубоко ошибаетесь". И они, конечно, были в шоке.

Стоит отметить, что еще одну немаловажную роль сыграло то, что я русый с голубыми глазами. Для перуанцев - это прям восторг. И, конечно, я сделал выводы из прошлых конкурсов, и в этот раз был очень четким. Я не сделал ни одной ошибки. Хотя в какой-то момент мне показалась, что они могут воспринять меня как робота - все делаю правильно и четко.

Что дал вам этот титул? Может, появилось больше поклонниц, или это дало старт вашей популярности?

Да, поклонниц появилось в сотни раз больше. Конечно же, после победы на конкурсе, я попал в "Сніданок з 1+1", потом меня кастинговали на "Модель XL" и ЖВЛ ("Жизнь известных людей"). То есть, я проходил кастинги, меня просто так не приглашали. Но конкурс позволил обратить на меня внимание, и я смог раскрыть свои способности. Люди видели это, и я пошел дальше.

Что больше приносит вам удовольствия - актерство или профессия телеведущего?

Я учился на актера, поэтому дольше кайфую точно от актерства. Больше - еще не знаю, так как профессия телеведущего у меня еще не так прочно "села". Мне еще надо учиться. Как говорил один великий человек: "Если ты выберешь работу по душе, то никогда не будешь работать". Но кайфую я от того и от того.

В каких проектах на 1+1 планируете принимать участие?

Пока предложений не было. Если вдруг что-то будет, то обязательно вам скажу. Пока только программа "Жизнь известных людей".

Кстати, вас неоднократно приглашали в проект "Холостяк", но вы так и не стали главным героем. Не верите, что любовь можно найти на ТБ?

Почему не верю? Верю. Я же вижу, что несколько пар в мире сошлись, и даже у нас, в Украине, есть такая пара. Еще не вечер, посмотрим, как будет дальше. Возможно, раньше я не был готов.

На днях всю страну облетела новость о том, что вы женились на финалистке "Холостяк-11" Юле Бельченко. Многие поклонники заподозрили вас в хайпе. Да и вы подтвердили то, что церемония была в рамках рекламной кампании. Что вам дал этот пиар-ход?

Я не считаю это хайпом. Да, выстрелило это просто феноменально. У меня просмотры сториз в Instagram взлетели до 200 тысяч. Такого не было даже тогда, когда я выиграл конкурс. К сожалению, люди любят эту желтую прессу - кто женился, кто развелся, кто подрался, кто кому изменил. Посмотрите на спортсменов на Олимпиаде. У них по 900 подписчиков. Представляете, человек всю жизнь тренируется и у него всего 900 подписчиков. А тут мы сделали промо и к нам "прилетело".

Понимаете, это очень печально на самом деле. Хотели люди такие новости - получайте. Но я не считаю это хайпом. Мы прорекламировали самую высокую площадку для бракосочетаний в Украине. Там мог быть кто угодно, но этот проект взяли мы. Также мы обратили внимание на приют животных, о которых слышали уже миллионы людей. Поэтому, я считаю, что мы все сделали правильно. Но я не понимаю, почему в сторону Юли Бельченко (финалистка "Холостяк-11", которая сыграла роль невесты) столько хейта, а мне пишут только какие-то пожелания.

Учитывая ваш титул, расскажите, ревнуют ли к вам ваших коллег по фильмам их мужья?

Не знаю, может, и ревнуют. Это единичные случаи. Это случалось еще до того, как я выиграл конкурс. Поэтому сказать наверняка не могу. Чего ревновать? Это же работа с моей стороны. Я никогда не полезу в пару или в отношения чьи-то. Это бред, поэтому ревновать ко мне не стоит. Но девчонки, с которыми я встречаюсь, конечно, ревнуют к другим. Не без этого (улыбается).

То есть, вы пользуетесь успехом у женщин?

Да, конечно. Только сейчас я к этому подхожу по-взрослому. Похвалу и критику сейчас я воспринимаю одинаково, хотя комплименты приятны, конечно. Нравится ли мне внимание со стороны женщин? Да, нравится. Но главное, не утонуть в этом, не потерять себя, не потерять свои цели.

Может, у вас есть какие-то свои секреты по обольщению? Поделитесь?

Я просто стараюсь быть собой, быть естественным. Потому что все остальные роли уже заняты.

Расскажите о своих увлечениях. Что делает вас вами?

Меня мной делают мои поступки, мои мысли, мое окружение. Возле меня люди, с которыми мне интересно, и им со мной тоже. Они все старше меня, кроме одного человека. Также я занимаюсь спортом, стараюсь транслировать правильные вещи в Instagram и начал заниматься бизнесом. Учу английский, много читаю книг. Кайфую.

Автор: Диана Могилевич

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