Ведущая отдыхает на острове Пхукет.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк улетела в солнечный Таиланд и делится яркими видео с пальмами.

Ролики с отдыха и подробности Леся публикует в Instagram-сторис

По прилету ведущая рассказала, что сделала тест на коронавирус и отправилась в отель:

"После теста все туристы отправляются в отели и ждут результат, не высовывая нос из номера! А то будет штраф и возможное издевательство (это шутка, если что)".

Никитюк отдыхает на острове Пхукет, откровенно рассказывая и показывая, чем именно занимается.

"Если вы думаете, что на фото я не очень радостная, то я просто задремала", – написала она на одном из своих снимков.

"Первым делом – тренировка, чтобы моя попа была самая красивая на пляже", – поделилась Леся планами заняться спортом.

Читайте такжеНикитюк записала "голое" видео в джакузи и рассказала о странных просьбах в сетиРанее сообщалось, как Леся Никитюк сообщила грустную новость и расплакалась.

До этого ведущая каталась на лыжах в Буковеле, а также украинская навещала своих родителей и показывала на видео маму в танце, а папу с водкой.

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