Певица призвала подписчиков прямо говорить о своей любви.

Украинская певица Надя Дорофеева сделала откровенное признание о себе. Исполнительница рассказала, что ее останавливает прямо говорить о своих чувствах.

Об этом Надя написала в своем Instagram, опубликовав новое фото, на котором она позирует с распущенными волосами, в черном топе и в черных длинных перчатках.

"Я часто стесняюсь сказать о своих чувствах. Ощущение очень странное… Стесняюсь, думаю, что это не уместно, а еще, что покажу свою слабость. Внутри я ощущаю много любви, а вот сказать о ней могу в лицо наверное только в какие-то супер эмоциональные моменты. Ну, или после бокальчика", – призналась певица.

По мнению Дорофеевой, быть смелым – это быть честным.

"Разве сила не в том, чтобы позволять себе хоть иногда быть "слабыми"? Разве сила не в том, чтобы быть искренними и разными, пусть не всегда уверенными в себе? Мне кажется быть смелым – значит, быть честным, прежде всего, с самим собой. А если хочется сказать о любви – решайся, попробуй. Тебе точно станет легче", – уверена исполнительница.

Читайте также"Хочется, но не могу": Злата Огневич внезапно открыла в себе "что-то новенькое""Надя, твоя фраза: быть смелым – значит, быть честным с самим собой в первую очередь… Покорила мое сердце", "Ты так меня мотивируешь, спасибо тебе за все", "Твои посты – это что-то нереальное", – отреагировали подписчики.

Ранее Надя Дорофеева призналась, что наконец-то начала себе нравиться, и резко ответила хейтерам, которые критикуют ее внешность.

Вас также могут заинтересовать новости: