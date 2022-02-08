Певица активно делится новыми снимками в сети.

Украинская певица Настя Каменских до сих пор мысленно в отпуске. Исполнительница поделилась парой ярких фото с подписчиками.

Снимки она опубликовала в своем Instagram со словами:

"Отпуск давным-давно закончился, а вот фотки из него еще нет".

"Красотка", "Фото – то, что надо в нашу дождливую погоду", "И красота, и фигура, и талант, чудесный голос", "Ничего, ждем еще больше фоток. Отпуск – это прекрасно", "Значит, есть, что вспомнить", "Как всегда секси", "Шортики – зачет", "Настя – прелесть", – отреагировали подписчики.

Читайте также"Не отпускает": Настя Каменских поделилась постельным фотоНапомним, до этого супруг певицы Потап засветил ее в домашнем на кухне.

А ранее Каменских показала, как готовился ее новогодний номер с Веркой Сердючкой под одну из ее самых популярных песен "Попа как у Ким".

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