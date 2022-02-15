Певица отдыхала на Шри-Ланке, но возвращается домой.

Известная украинская певица Оля Полякова заявила, что летит с семьей домой в Украину после отдыха на Шри-Ланке. Она верит, что все будет хорошо.

Об этом она написала в своем Instagram, опубликовав несколько фотографий.

"В этот раз я просто отдыхала! Еле заставила себя сделать эти фотки, в последний день отдыха! Летим домой! Знаю, что дома все в неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо! А вы как думаете?" – поинтересовалась она в подписи к фото.

"Все будет хорошо, это шоу", "Все будет Украина", "Все будет збс, по другому никак", "очень уважаю тебя за твою работу и позицию", – отреагировали поклонники.

На снимках Оля позирует в легком белом топе и юбке, без макияжа и с распушенными волосами.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова вместе с друзьями и семьей поехала на Шри-Ланку.

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