В новом релизе артистки планируются дуэты со звездами Евровидения.

Оля Полякова планирует выпуск англоязычного альбома. К новому этапу творческой карьеры певицы привлечен шведский хитмейкер и продюсер Андерс Хансонн, известный своими работами для многих звезд, среди которых популярные группы Army of Lovers, Vacuum и другие.

Как рассказали в пресс-службе артистки, Хансонн идеально прочувствовал Олю и ее стиль и написал несколько песен, которые и составят основу будущего релиза. Издавать новый англоязычный альбом Полякова планирует в Германии летом 2022 года.

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После первых новостей о том, что Оля Полякова работает над англоязычными материалом, в СМИ и соцсетях появились предположения о возможном участии певицы в нацотборе на Евровидение. Однако команда певицы их опровергла.

В новом релизе артистки планируются дуэты со звездами Евровидения, но сама певица участвовать в нацотборе не будет.

Ранее Оля Полякова порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она представила яркий и дерзкий клип на песню "Взрослая девочка". Звезда в очередной раз ошеломила своих поклонников, а видеоработа уже покоряет фанов певицы.

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