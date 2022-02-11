Певица рассказала о преимуществах отдыха на частной вилле.

Известная украинская певица Оля Полякова отдыхает на Шри-Ланке с семьей и друзьями.

Об этом она рассказала в Instagram-сторис, снявшись без макияжа в купальнике возле бассейна.

"Выхожу к вам первый раз. Что-то я подустала, не могла даже снимать сторис. Но теперь я отдохнула и могу, – отметила певица. – Вы меня спрашиваете, где я нахожусь. Я на Шри-Ланке вместе со своими друзьями и семьей. Мы снимаем частную виллу на две семьи. И вот в таком составе мы уже на Шри-Ланке, по-моему, четвертый раз".

По ее мнению, на Шри-Ланке по-другому отдыхать нельзя:

"Только на частной вилле, потому что здесь, у нас собственный пляж, ни одного человека нет. Мы здесь в совершенной приватности находимся. Тут даже местные не ходят. Очень прикольно. Как будто мы здесь на острове одни. В этом кайф Шри-Ланки и частной виллы. И кстати это дешевле в 3-5 раз, чем отель".

Ранее сообщалось, как Оля Полякова отдыхала на своей даче за Киевом.

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