Скандальная российская телеведущая и певица Ольга Бузова нарвалась на шквал критики после публикации видео в откровенном наряде.
Читайте также"Джокер на минималках": 58-летняя Жанна Агузарова изуродовала свое лицо пластикой (фото)Ролик она разместила в своем Instagram.
На кадрах 35-летняя певица босиком поднимается по лестнице в черном боди с длинными рукавами.
Пользователи сети пристыдили телеведущую: «Чрезмерная наигранность, как обычно», «Честно говоря, надоело уже...», «Как-то не очень красиво получилось», «Напилась, наверно», «Вторая Волочкова, не хватает только шпагата!», «Бабе скоро 40, а она до сих пор в трусах бегает», «Мда, в 35 лет манеры поведения как у моего 8-летнего сына», «Оля все попой голой крутит», «Опять бухая».
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