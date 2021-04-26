Подписчики певицы пристыдили телеведущую.

Скандальная российская телеведущая и певица Ольга Бузова нарвалась на шквал критики после публикации видео в откровенном наряде.

Читайте также"Джокер на минималках": 58-летняя Жанна Агузарова изуродовала свое лицо пластикой (фото)Ролик она разместила в своем Instagram.

На кадрах 35-летняя певица босиком поднимается по лестнице в черном боди с длинными рукавами.

Пользователи сети пристыдили телеведущую: «Чрезмерная наигранность, как обычно», «Честно говоря, надоело уже...», «Как-то не очень красиво получилось», «Напилась, наверно», «Вторая Волочкова, не хватает только шпагата!», «Бабе скоро 40, а она до сих пор в трусах бегает», «Мда, в 35 лет манеры поведения как у моего 8-летнего сына», «Оля все попой голой крутит», «Опять бухая».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко