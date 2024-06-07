Он отметил, что все вопросы решены.

Украинский актер и сын Остапа Ступки - Дмитрий Ступка - впервые прокомментировал ДТП, которое в прошлом году спровоцировал его отец.

Мужчина отметил, что Остап рассказывал ему некоторые детали той аварии.

"Что он мне рассказывал? Что очень обидно, что такое произошло, но никто от подобного не застрахован. Он с товарищами в тот день проводил благотворительный творческий вечер. Они собирали деньги для военного госпиталя. Все подробности случившегося мне доподлинно неизвестны, но знаю от папы, что дорога в тот вечер была очень скользкая", - рассказал Дмитрий в интервью OBOZ.UA.

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Он также добавил, что все вопросы с пострадавшим водителем решены, а его папа сделал для себя такие выводы:

"Если не ошибаюсь, то все вопросы с пострадавшим в ДТП решены: заплачены деньги и за лечение, и за машину, которая была повреждена. Относительно папы, думаю, это для него большой урок, и уверен, что никогда больше не повторится. Будет более осмотрительным, осторожным. Хорошо, что все целы и здоровы. А железо я вообще не считаю, ведь это ерунда. Работы сейчас у отца из-за войны не так много, как раньше, но все нормально".

Что известно о ДТП с Остапом Ступкой

4 апреля 2023 года Остап Ступка устроил ДТП. Мужчина врезался в припаркованное авто, в котором находился водитель. Пострадавший получил много травм, а Ступку задержали на месте и взяли под ночной домашний арест. Также было зафиксировано, что Остап был пьян.

Через два месяца суд продлил срок ареста актеру, а сам Ступка уверял, что все убытки возместит. Однако позже пострадавший говорил, что не получил компенсации, но мужчина подчеркнул, что это ложь.

Напомним, ранее Остап Ступка рассказал, как поддерживал сына после новости о разводе.

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