Народный артист Украины рассказал, что общается с сыном в телефонном режиме последние два года.

Народный артист Украины, актер театра и кино Остап Ступка рассказал подробности о разводе своего сына Дмитрия с Полиной Логуновой. Мужчина признался, что старался поддержать наследника, насколько это было возможно. Об этом он рассказал в интервью ЖВЛ.

"Я поддерживал его, конечно. Об этом у нас были разные мужские разговоры. Это все происходило в телефонном режиме", - сказал Остап Богданович.

Сам Дмитрий Ступка не так давно решил переехать в США. Его отец уверяет, что переезд был связан с творческими планами:

"Он выехал еще до войны. Запланировано выехал еще в сентябре 2021 года. У него были свои планы, которые он сейчас реализовывает. Физически я его не вижу уже второй год".

Несмотря на развод, Дмитрий Ступка и Полина Логунова остались в хороших отношениях ради общей дочери.

Девочка регулярно общается с дедушкой и видится с папой.

"Да, мы общаемся, созваниваемся. Так сложилось, что она там, за океаном. Но она меня помнит. Называет "дед Остап", - добавил Ступка.

Напомним, Логунова впервые поделилась деталями развода с Дмитрием Ступкой.

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