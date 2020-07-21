Деми Роуз показала свои прелести в эротических позах
11:58, 21 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала новые фото.
Роуз показала грудь / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram несколько новых фотографий.
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На снимках звезда предстала в коротеньком бордовом платье, которое усыпано пайетками. Главное преимущество этого платья - глубокое декольте, которое выделило пышную грудь Деми.
На лицо Роуз нанесла модный нюдовый макияж. А дополнила сексуальный образ прическа - распущенные вьющиеся волосы.
Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose
Роуз показала попу / instagram.com/demirose
Как сообщал УНИАН, Деми Роуз в секси-платье с глубоким декольте возбудила фанатов.
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