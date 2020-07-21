Деми Роуз показала свои прелести в эротических позах

Модель опубликовала новые фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram несколько новых фотографий. Читайте такжеПолуголая Деми Роуз очаровала мокрым фото На снимках звезда предстала в коротеньком бордовом платье, которое усыпано пайетками. Главное преимущество этого платья - глубокое декольте, которое выделило пышную грудь Деми. На лицо Роуз нанесла модный нюдовый макияж. А дополнила сексуальный образ прическа - распущенные вьющиеся волосы. Как сообщал УНИАН, Деми Роуз в секси-платье с глубоким декольте возбудила фанатов. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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