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Деми Роуз показала свои прелести в эротических позах

11:58, 21 июля 2020
Звезды
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Роуз показала грудь / instagram.com/demirose

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На снимках звезда предстала в коротеньком бордовом платье, которое усыпано пайетками. Главное преимущество этого платья - глубокое декольте, которое выделило пышную грудь Деми.

На лицо Роуз нанесла модный нюдовый макияж. А дополнила сексуальный образ прическа - распущенные вьющиеся волосы.

Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose
Роуз показала попу / instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, Деми Роуз в секси-платье с глубоким декольте возбудила фанатов. 

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