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Деми Роуз в секси-платье с глубоким декольте возбудила фанатов

11:59, 13 июля 2020
Звезды
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Деми Роуз / фото instagram.com/demirose

Звезда подобрала длинное платье с необычным принтом. Это платье обтягивает фигуру Деми до бедер, а его подол сделан из более легкой ткани, которая развеивается. Преимуществом платья оказалось глубокое декольте практически до пупка. Такой вырез идеально подчеркнул пышную грудь модели.

Роуз показала грудь / фото instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, горячая Деми Роуз показала пышные формы в бикини.

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