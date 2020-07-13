Деми Роуз в секси-платье с глубоким декольте возбудила фанатов

Модель надела платье с глубоким вырезом на груди.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в инста-сториз видео, где позирует в облегающем платье с глубоким вырезом.

Звезда подобрала длинное платье с необычным принтом. Это платье обтягивает фигуру Деми до бедер, а его подол сделан из более легкой ткани, которая развеивается. Преимуществом платья оказалось глубокое декольте практически до пупка. Такой вырез идеально подчеркнул пышную грудь модели.

Как сообщал УНИАН, горячая Деми Роуз показала пышные формы в бикини.

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