Деми Роуз в секси-платье с глубоким декольте возбудила фанатов
11:59, 13 июля 2020Звезды
371 0
Модель надела платье с глубоким вырезом на груди.
Деми Роуз / фото instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в инста-сториз видео, где позирует в облегающем платье с глубоким вырезом.
Звезда подобрала длинное платье с необычным принтом. Это платье обтягивает фигуру Деми до бедер, а его подол сделан из более легкой ткани, которая развеивается. Преимуществом платья оказалось глубокое декольте практически до пупка. Такой вырез идеально подчеркнул пышную грудь модели.
Роуз показала грудь / фото instagram.com/demirose
Как сообщал УНИАН, горячая Деми Роуз показала пышные формы в бикини.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter