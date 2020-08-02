"Вы должны это увидеть": известная модель показала жаркое фото с пляжа

Деми Роуз отдыхает в Испании.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на пляже.

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Девушка отдыхает в Испании и делиться жаркими снимками со своего отдыха. На одном из фото звезда лежит на покрывале и загорает. Рядом с ней сидит собака. Стоит отметить, что Деми сделала очень привлекательное фото, так как показала свое достоинство - пышную попу.

"Я для тебя и ты для меня", - подписала фото Роуз.

Как сообщал УНИАН, страстная Деми Роуз сверкнула "жирком" на попе.

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