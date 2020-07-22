Страстная Деми Роуз сверкнула "жирком" на попе
11:51, 22 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала новое фото.
Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует боком к камере.
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На снимке Роуз позирует у скалы в коротеньком черном полупрозрачном платье. При этом звезда повернулась к камере боком так, чтобы было видно ее пышную попу. Вьющиеся волосы модель распустила и зачесала их рукой назад.
"Вы буквально ангел, который ходит по этой земле", "Красотка", "Какая фигура", - написали фанаты.
Роуз показала попу / instagram.com/demirose
Как сообщал УНИАН, полуголая Деми Роуз очаровала мокрым фото.
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