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Страстная Деми Роуз сверкнула "жирком" на попе

11:51, 22 июля 2020
Звезды
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Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

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На снимке Роуз позирует у скалы в коротеньком черном полупрозрачном платье. При этом звезда повернулась к камере боком так, чтобы было видно ее пышную попу. Вьющиеся волосы модель распустила и зачесала их рукой назад.

"Вы буквально ангел, который ходит по этой земле", "Красотка", "Какая фигура", - написали фанаты.

Роуз показала попу / instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, полуголая Деми Роуз очаровала мокрым фото.

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