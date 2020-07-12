"Богиня красоты": горячая Деми Роуз показала пышные формы в бикини
11:07, 12 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала новое фото.
Роуз опубликовала фото / фото instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в бассейне.
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На снимке девушка предстала в бассейне, где позирует в разноцветном раздельном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы. Сексуальности образу Деми добавила с помощью рук, которые зачесали ее длинные волосы назад.
"О Боже", "Она настоящая богиня красоты", "Ты выглядишь удивительно красиво", - написали фанаты.
Роуз показала грудь / фото instagram.com/demirose
Как сообщал УНИАН, Роуз порадовала поклонников новым пикантным фото.
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