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"Богиня красоты": горячая Деми Роуз показала пышные формы в бикини

11:07, 12 июля 2020
Звезды
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Роуз опубликовала фото / фото instagram.com/demirose

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На снимке девушка предстала в бассейне, где позирует в разноцветном раздельном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы. Сексуальности образу Деми добавила с помощью рук, которые зачесали ее длинные волосы назад.

"О Боже", "Она настоящая богиня красоты", "Ты выглядишь удивительно красиво", - написали фанаты.

Роуз показала грудь / фото instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, Роуз порадовала поклонников новым пикантным фото.

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