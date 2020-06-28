Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным фото

Модель показала новое фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в купальнике.

На снимке девушка предстала в розовом раздельном купальнике, который явно подчеркнул ее пышные формы. Так, бюстгальтер слегка прикрыл грудь модели. Стоит отметить, что больший акцент на грудь сделал хайлайтер, который нанесли на участок между грудью. Чтобы добавить пикантности фото, Роуз приподняла руки вверх и скрестила их над головой.

Как сообщал УНИАН, ранее Роуз показала детское фото с отцом.

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