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Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным фото

12:54, 28 июня 2020
Звезды
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Деми Роуз показала фото / instagram.com/demirose

На снимке девушка предстала в розовом раздельном купальнике, который явно подчеркнул ее пышные формы. Так, бюстгальтер слегка прикрыл грудь модели. Стоит отметить, что больший акцент на грудь сделал хайлайтер, который нанесли на участок между грудью. Чтобы добавить пикантности фото, Роуз приподняла руки вверх и скрестила их над головой. 

Роуз показала грудь / фото instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, ранее Роуз показала детское фото с отцом.

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