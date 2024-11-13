Дарья Петрожицкая рассказала об отношениях с избранником на расстоянии.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Папик", "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая рассказала о своей личной жизни. Кинозвезда ответила, почему не выходит замуж за избранника, который сделал ей предложение еще в прошлом году.

По словам артистки, она не мечтает о пышной громкой свадьбе. Вероятно, знаменитость хочет устроить скромную роспись, куда пригласит самых родных. Однако об этом Петрожицкая пока что не думает. Они с любимым Алексеем поставили на паузу разговоры о женитьбе из-за войны в Украине. Как известно, сейчас жених Дарьи живет за границей, в Германии, а сама звезда продолжает строить карьеру в Украине.

"Разговоры были, но ничем они не заканчиваются. Пока мы на паузе. Пока война в стране, до тех пор мы на паузе. Живем как живем. У него там какая-то своя жизнь, а у меня здесь своя. Каждому из нас трудно бросить все, и кто-то должен жертвовать. Пока никто из нас не хочет жертвовать", - поделилась артистка.

Сейчас графики обоих влюбленных настолько загружены, что иногда у них нет времени не то, чтобы встретиться, а нормально поговорить. Последний раз Петрожицкая виделась с Алексеем еще в мае 2024 года в Будапеште. Артистка не скрывает, что поддерживать отношения на расстоянии тяжело, но они наслаждаются даже минимальным общением друг с другом.

"Ты просто не хочешь разговаривать, потому что сил нет. Конечно, это тяжело. Но иногда хочется, чтобы тебя просто обняли и все. Человеку нужен человек. Бывают периоды, когда все это надоедает, потому что хочется, чтобы человек был рядом, но мы миримся с этим состоянием", - добавила знаменитость.

К слову, впервые о романе с финансовым аналитиком Алексеем Дарья объявила в 2021 году. Ее знакомство с избранником состоялось во время отдыха в Египте. Тогда актриса думала, что чувства исчезнут сразу после ее возвращения в Украину. Однако пара уже более трех лет вместе и даже обручилась.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала, как ей удается поддерживать отношения с любимым на расстоянии. Актриса призналась, что уже привыкла к постоянной разлуке.

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