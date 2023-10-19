Актриса показала обручальное кольцо.

Украинская актриса, прославившаяся благодаря ролям в таких сериалах как "Папик" и "Успеть до 30", Дарья Петрожицкая выходит замуж. Бойфренд Алексей, с которым она состоит в отношениях уже несколько лет, сделал ей предложение.

В интервью Алине Шаманской она рассказала, что не хотела делиться своим счастьем в социальных сетях, так как считает, что для этого сейчас не самое лучшее время.

Впрочем, девушка все же решилась поделиться хорошими новостями в разговоре с Шаманской и даже показала кольцо с внушительным бриллиантом.

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Отметим, об отношениях с Алексеем Петрожицкая рассказала в 2021 году. Известно, что в начале полномасштабного российского вторжения она переехала к нему в Германию, где он живет и работает уже много лет.

А познакомились они во время отдыха в Египте. Тогда ничего не предвещало тому, что Петрожицкая встретит свою любовь, однако у судьбы на нее были свои планы.

Ранее стало известно, что экс-"холостяк" Макс Михайлюк во второй раз станет отцом. Его супруга, модель Даша Хлистун беременна. Пол малыша еще неизвестен. Пара уже воспитывает дочь Ариану.

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