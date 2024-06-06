Актриса признается, что уже привыкла к постоянной разлуке.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая поделилась подробностями своей личной жизни. Сейчас знаменитость и ее жениха разделяют тысячи километров. Актриса рассказала об отношениях с любимым на расстоянии.

Как известно, бойфренд Петрожицкой Алексей родом из Харькова. Однако уже много лет мужчина живет и работает в Германии. После начала полномасштабного вторжения актриса также жила в Германии, однако решила вернуться на родину.

По словам звезды, она бы хотела провести лето с любимым, но из-за загруженного графика, следующая встреча пары состоится только в сентябре. При этом актриса говорит, что уже привыкла к отношениям на расстояние. Она убеждена, что главное - это общение с партнером.

"Мне кажется, он даже привык, что я очень сильно люблю свою профессию. Просто надо всегда общаться. Когда к этому стремятся оба - все будет хорошо. Находите время написать хотя бы утром, в обед, и вечером", - отметила Петрожицкая.

К слову, впервые о романе с Алексеем Дарья объявила в 2021 году. Ее знакомство с избранником состоялось во время отдыха в Египте. Тогда актриса думала, что чувства исчезнут сразу после ее возвращения в Украину. Однако пара уже более трех лет вместе. Мужчина уже даже успел сделать Петрожицкой предложение. Долгое время они жили вместе с бойфрендом за границей, однако, по словам актрисы, жизнь в другой стране не для нее.

Напомним, ранее звезда "Папика" объяснила, почему отказывалась от ролей.

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