Дмитрий Яремчук также ответил, когда в последний раз виделся с певицей.

Старший сын первой украинской поп-звезды Назария Яремчука, украинский артист Дмитрий Яремчук высказался о своей сестре - известной певице Марии Яремчук. Он ответил, когда в последний раз виделся с исполнительницей, которая ранее подтвердила, что стала мамой.

Дмитрий отметил, что последние годы у них с сестрой от второго брака отца напряженные отношения. Артисты не поддерживают связь и не слишком положительно отзываются друг о друге, однако так было не всегда. В интервью OBOZ.UA Яремчук поделился, что в детстве они часто общались и много времени проводили вместе.

"В ее детстве мы всегда называли ее Малая. И сейчас, когда с братом что-то вспоминаем о ней, так называем. Знаете, когда дети маленькие, они всегда выбирают себе кого-то из взрослых другом. Так действительно бывает. И вот Маричка выбрала меня. Играла со мной, просилась все время на ручки. Тогда в наших отношениях не было ничего искусственного, все только настоящее. Сейчас нет, к сожалению, этого всего, но что поделаешь", - вспомнил Дмитрий.

Видео дня

На вопрос о том, когда Дмитрий и Мария в последний раз виделись, старший брат говорит, что это было очень давно. По его словам, он приглашал ее на фестиваль имени их легендарного отца, однако певица отказывала на предложения.

"Я уже и не вспомню, когда мы и виделись в последний раз. Мы с братом (Назарием - УНИАН) всегда приглашали их на наш фестиваль "Родина" имени Назария Яремчука, но они не принимали в нем участия. Ну ничего, это жизнь", - добавил исполнитель.

Напомним, ранее сыновья Яремчука признались, что до сих пор не посмотрели фильм отца "Яремчук: Ненезрівнянний світ краси" и объяснили почему.

Вас также могут заинтересовать новости: