Картину создала их сестра Мария Яремчук.

Сыновья первой украинской поп-звезды Назария Яремчука - Дмитрий и Назарий - признались, что через месяц после премьеры документального фильма о легендарном отце, не смотрели его. Братья назвали причину, почему до сих пор не видели ленту "Яремчук: Незрівнянний світ краси", которая побила рекорд кассовых сборов.

По словам звездных сыновей, которые пошли по стопам отца и выступают на большой сцене, они просто не нашли время на просмотр фильма. В то же время мужчины радуются, что об их отце помнят и создали целую картину о нем, над которой, кстати, работала их сестра - певица Мария.

Об исполнительнице артисты говорили неохотно. Как известно, Мария - дочь Яремчука от второго брака. Дмитрий и Назарий называют сестру "малой".

"Нет, не смотрели. Но я думаю, что имя Назария Яремчука звучит не из-за этого (фильм - УНИАН), а, потому что он был очень яркой личностью и особым человеком в государстве", - отметили братья.

Ранее команда, которая работала над созданием ленты, рассказывала, что Дмитрий и Назарий отклонили приглашение сняться в автобиографическом фильме. При этом сами потомки знаменитости говорят, что это неправда, но объяснять ничего не стали.

"Нет, оно не так было вообще. Но я бы не хотел комментировать все эти вещи", - добавил Дмитрий.

Напомним, ранее Мария Яремчук рассказала об отказе Софии Ротару сниматься в фильме о ее отце.

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