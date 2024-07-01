Певица ответила, действительно ли Александр Пономарев стал отцом ее ребенка.

Известная украинская певица Мария Яремчук, которая долгое время не появлялась на публике и в соцсетях, вышла на связь. Артистка прокомментировала слухи о рождении первенца и вероятного отца ребенка.

В мае по сети ходили слухи о беременности исполнительницы, после чего стало известно, что звезда даже успела родить младенца. После длительного затишья Яремчук стала настоящей звездой украинских СМИ. Певица неожиданно опубликовала сразу несколько "сториз" в Instagram, в которых ответила на догадки поклонников.

В частности, знаменитость показала фотографию, сделанную еще когда она была в положении. В подписи к фото она призналась, что действительно стала мамой. Более того, звезда за время своего молчания даже успела стать продюсером фильма.

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"Я здесь, потому что меня достало. Жила я себе свою жизнь, никого не трогала. Делала свои дела, спродюсировала кино, ну и стала мамой", - заявила Мария.

Однако артистка вышла на связь не просто для того, чтобы поделиться радостным известием, а, чтобы выразить свое возмущение. В частности она разъярена из-за действий роддома, в котором рожала. Дело в том, что, по словам Марии, перинатальный центр распространил личную информацию о певице и ее ребенке.

"Черновицкий перинатальный центр тупо слил прессе информацию о рождении моего ребенка, время, пол и даже имя! (Что является, между прочим, врачебной тайной и распространением конфиденциальной информации)", - написала артистка.

Также Яремчук возмущена информацией, что отцом ее ребенка якобы является певец Александр Пономарев. Исполнительница удивлена таким слухам и опровергла возможные догадки на этот счет. Она подчеркнула, что родила первенца от другого мужчины.

"Так оказалось, что отец моего ребенка - Александр Пономарев, с какого-то перепугу. Благодаря утвердительным заголовкам, даже соседи теперь нешуточно спрашивают "А где Саша, это правда?" (Даже неудобно перед женой Саши, что уж говорить о том, как это читать отцу моего сына!)", - добавила исполнительница.

На днях сводный брат певицы Дмитрий Яремчук высказывался о ее беременности, о чем Мария также не смогла промолчать. Она говорит, что не понимает, как родственник мог что-то комментировать, когда они вообще не общаются.

По ее словам, много лет Дмитрий получал средства от прослушивания и использования песен их покойного отца - певца Назария Яремчука. При этом сама Мария не получала ничего из этих доходов.

"Думала я, ладно, пусть пишут. Но тут появился мой сводный брат Дмитрий, которого я за всю свою жизнь видела раз 15 максимум, и пожаловался прессе, что я такая плохая "специфическая сестра", которая не ответила ему в Вайбере... Мы никогда не общались. Чувак годами забирал все роялти с папиных песен, мне ни копейки не доставалось, а теперь я ему еще и должна", - добавила Яремчук.

Напоследок, новоиспеченная мамочка призвала всех уважать ее личную жизнь и психическое здоровье. Сейчас исполнительница хочет наслаждаться материнством и посвятить себя ребенку.

Что известно о Яремчук

Мария ранее была звездой украинского шоу-бизнеса. Она регулярно выпускала новые хиты и зажигала на своих концертах. Однако знаменитость решила взять паузу в певческой карьере и исчезла из инфопространства.

Яремчук получила свою популярность после участия в шоу "Голос страны" в 2012 году, где заняла второе место. Однако наибольшую славу ей принесло 6 место на "Евровидении-2014", где она представляла Украину с песней "Tick-Tock".

Напомним, ранее ведьма ответила, кто отец новорожденного ребенка Марии Яремчук.

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