Сергей Соседов говорит, что Примадонна изменилась в худшую сторону.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что российская певица Алла Пугачева изменилась в браке с юмористом Максимом Галкиным. При этом эти изменения совсем не в лучшую сторону.

Об этом сообщает WomanHit.

По словам Соседова, певица показывает красивую картинку своей семьи, но по факту все совсем не так. Также он добавил, что ее "домашние" фотографии неинтересны.

"А мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву - я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается", - сказал критик.

Напомним, что впервые Примадонна заявила о своих отношениях с шоуменом Максимом Галкиным в клипе "Будь или не будь".

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Автор: Диана Могилевич